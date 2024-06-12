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12 Haziran 2024 Çarşamba 17:46:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 17:46:00

‘Ben' deyip geçmeyin! Vücudumuzdaki benlerin bize mesajı var

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‘Ben'ler bize ne derler? Doğduğumuz andan itibaren vücudumuza iyi bakmak için çaba sarf ederiz. Aynanın karşısına geçip vücudunuzu incelediğiniz anlar eminiz ki olmuştur. Peki ellerinizde, bacaklarınızda veyahut vücudunuzun herhangi bir yerinde olan benler dikkatinizi hiç çekti mi? Ben deyip geçmeyin, bize mesajları olabilir. Siz de benlerinizin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor musunuz? O halde keyifli okumalar…

BENLER NEDİR?

Deriye renk veren pigmentlerin kümeleşerek bir araya gelmesi sonucu ben oluşur. Genellikle kahve tonlarında ve zararsız oluşumlardır. Genellikle vücudumuzun güneş ışığına en çok maruz kaldığı kısımlarda görülür. Bunun için güneşte ne kadar vakit geçirirsen orantılı olarak benleriz artar. Güneşte pek durmamanızı öneririz.

ÇOCUKLUKTAN 2O'Lİ YAŞLARA KADAR

Bir gün gözümüzü bir açtığımızda kolumuzda bir ben ile göz göze gelebiliriz. Bunun sebebi benlerin çocukluktan başlayarak 20 yaşımıza kadar ortaya çıkmasından kaynaklı. Ama altını çizelim ergenlik veyahut hamilelik esnasında da bu durum meydana gelebilir.

AMAN DİKKAT!

Vücudumuzda varlığını sürdüren benler genel olarak iyi huylu da olsa bazen kötüsü de çıkabilir. Elinize bir ayna alıp ben olan bölgelerinizi incelemenizi tavsiye ederiz. Eğer aksi bir durum sezerseniz hemen dermatoloğun yolunu tutmanızda fayda var.

BİRÇOĞUMUZUN KABUSU ET BENİ

Gevşek kollajen lifleri ve cildin daha kalın bölgelerinde oluşan et benleri, açık renkli veyahut hafif kahverengi şişkinliklerdir. Genellikle göz kapakları, göğüsler, kasıklar veyahut koltuk altlarında çıkar. Bu ben diğerlerinden farklı. Çünkü benlerin kötü huylu olma şansı varsa et benleri her zaman iyi huyludur.

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