Burada 4 yıldır eğitim gören Zeynep, öğretmenlerinin destekleriyle okuma yazmayı öğrendi. Zeynep'in bu başarısı diğer down sendromlu çocuklara ve ailelerine umut oldu. Öğretmenleri Zeynep için sürpriz 'Ben de okuyorum' kutlaması düzenledi. Gülcan Özcan, "Olmaz dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Kazanan Zeynep oldu" dedi.



Özel eğitim öğretmeni Sabri Eren, down sendromlu çocukların okuyup, yazamayacağı anlamında toplumda bir kanı olduğunu kaydederken, "Birçok aile de çocuğuyla çok fazla ilgilenmiyor. Kalıplaşmış bir kabullenmişlik var toplumumuzda. O yüzden çok fazla emek de vermiyorlar. Tüm öğretmenleriyle beraber eşgüdüm içerisinde bir çalışma olduğu zaman, biz sadece down sendromlu çocuklarımızın değil, tüm çocukların okumak için bir şansı olduğunu biliyoruz. Son 4-4,5 yıldır sadece okuma üzerine çalışıyoruz. Bunun için birkaç tane deneme yaptık. İlk başta ses temelli okuma yöntemini denedik. Ondan sonra sesli harfleri verip, hece yöntemine yakın bir okuma sistemi denedik. Hece yöntemiyle daha hızlı ilerledik. Tabi onun altyapısı da var, bazı harfleri de öğrenmişti, birleştirmeyi yapamıyordu. Sonradan birleştirdi ve okumayı başardı" ifadelerini kullandı.