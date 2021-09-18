VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmaris'te orman yangını
"Erdoğan bizim için ilham veren bir lider"
'Ben de okuyorum' kutlaması
Kezban Öğretmen'e Küresel Ödül
Mısır ekerken fil fosili buldular
Bu kreş buzağılara özel
Microsoft'ta hesaplar şifresiz açılacak
Başkan Erdoğan: Türkiye, kritik eşiği yakaladı
Türkiye, Rusya'nın oyununu bozdu
İhanet konuşması ortaya çıktı: Türk üretimi T-70 sakın uçmasın
Sezen desteği
Hollywood yıldızı İstanbul'da
Hedefi oyunculuk
Konserler başlıyor
Üçüncü şahıslarla alakası yok
Düğünüme hazırlanıyor gibiyim
Harbiye'de kahkaha tufanı
Hem çekti hem oynadı
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Şafak vakti saldırdı
CHP 'çıplak semazen' skandalını böyle savundu
AK Parti ve MHP bastırdı, 'Veto'su aşıldı
Fitch, Türkiye'nin büyüme hızına yetişemiyor
Sebze ağırlıklı beslenmek korona riskini azaltıyor
18 Eylül 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 17:00:00

'Ben de okuyorum' kutlaması

ABONE OL

Niğde'de yaşayan Gülcan Özcan, down sendromlu kızı Zeynep'i özel rehabilitasyon merkezine gönderdi.

Burada 4 yıldır eğitim gören Zeynep, öğretmenlerinin destekleriyle okuma yazmayı öğrendi. Zeynep'in bu başarısı diğer down sendromlu çocuklara ve ailelerine umut oldu. Öğretmenleri Zeynep için sürpriz 'Ben de okuyorum' kutlaması düzenledi. Gülcan Özcan, "Olmaz dediler oldu. Yapamaz dediler yaptı. Kazanan Zeynep oldu" dedi.

Özel eğitim öğretmeni Sabri Eren, down sendromlu çocukların okuyup, yazamayacağı anlamında toplumda bir kanı olduğunu kaydederken, "Birçok aile de çocuğuyla çok fazla ilgilenmiyor. Kalıplaşmış bir kabullenmişlik var toplumumuzda. O yüzden çok fazla emek de vermiyorlar. Tüm öğretmenleriyle beraber eşgüdüm içerisinde bir çalışma olduğu zaman, biz sadece down sendromlu çocuklarımızın değil, tüm çocukların okumak için bir şansı olduğunu biliyoruz. Son 4-4,5 yıldır sadece okuma üzerine çalışıyoruz. Bunun için birkaç tane deneme yaptık. İlk başta ses temelli okuma yöntemini denedik. Ondan sonra sesli harfleri verip, hece yöntemine yakın bir okuma sistemi denedik. Hece yöntemiyle daha hızlı ilerledik. Tabi onun altyapısı da var, bazı harfleri de öğrenmişti, birleştirmeyi yapamıyordu. Sonradan birleştirdi ve okumayı başardı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : niğde gülcan özcan down sendromu sabri eren
Aziz dizisine özel plato kuruldu

Aziz dizisine özel plato kuruldu
Toplantı telaşı

Toplantı telaşı
Nikahtan 3 yıl sonra düğün

Nikahtan 3 yıl sonra düğün
15. sanat yılını kutlayacak

15. sanat yılını kutlayacak
Gastronomi gecesi

Gastronomi gecesi
Emniyet amiri olarak dönüyor

Emniyet amiri olarak dönüyor
Galada köşe kapmaca

Galada köşe kapmaca
Kardeş düeti

Kardeş düeti
Herkes ‘Bilmiyor İçimi'

Herkes ‘Bilmiyor İçimi'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER