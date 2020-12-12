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12 Aralık 2020 Cumartesi 19:40:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 17:14:00

Belgesel sayesinde kamyonetine kavuştu

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Sosyal medyada bir milyondan fazla takipçisi olan Trabzonlu 45 yaşındaki Köksal Bektaşoğlu namı diğer ‘Köksal Baba'nın hayatı belgesele taşındı.

Sosyal medya fenomeni ’Köksal Baba’nın belgeselinde dostu Süleyman Köse, arkadaşı Richard, aşkı Ayşe ve hayali olan kırmızı kamyonete yer verildi. Annesinin vefatından sonra babasının kırmızı kamyonetiyle dağ tepe dolaşan ve babasının da vefatıyla bir boşluğa düşen Köksal Baba, bu belgesel ile hayaline kavuştu. Babasından hatıra kalan kırmızı kamyonetin sorunlardan dolayı kardeşleri tarafından satılmasına üzülen Bektaşoğlu büyük mutluluk yaşadı.

Can dostu Süleyman Köse, onun en büyük hayali olan kırmızı kamyoneti Köksal Baba’nın evinin önüne getirdi. Kırmızı kamyoneti gördüğünde eve girerek, babasının ile annesinin fotoğrafını ve yıllardır sakladığı oyuncak kırmızı kamyoneti alan Köksal Baba, ‘Ayşem’ yazılı kamyonete binerek babasının ve annesinin fotoğrafını dikiz aynasına astı. Köksal Baba, kırmızı kamyonette en çok sevdiği şarkı olan Erkan Ocaklı’dan ‘Ayşem’ isimli şarkıyı açarak Süleyman Köse ile birlikte en büyük hayalini gerçekleştirmiş oldu.

TAKİPÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Sinirlendiğinde yumruklarını kullanan Köksal Baba’nın doğal davranışları herkesin beğenisini kazanıyor. 1 milyonu geçen takipçi sayısında bir çok ünlü yıldızı geride bırakan sosyal medya fenomeni Bektaşoğlu’nun can dostu Süleyman Köse belgesel filminde Köksal Baba’yı anlattı. Köksal Bektaşoğlu’nun ‘Köksal baba’ lakabının nasıl ortaya çıktığından kırmızı kamyonet hayaline kadar birçok detayı izleyenler ile paylaşan Köse, yaklaşık 10 yıldır Köksal Baba ile beraber olduklarını belirterek, “Çömlekçi mahallesindeki dükkanımın önünden geçiyordu. Önünü kestim. ’Nereye gidiyorsun’ dedim cevap vermedi. Dükkandan içeriye aldım. ’Niye böylesin’ dedim. Bugünkü gününe şükürler olsun o zamanlar hiç konuşmuyordu. Ağzından laf alamazdık. Çay ister misin dedim yine bir şey demedi. Ayaklarını gösterdi. Ayakkabı mı istiyorsun dedim. Kafa salladı. Ayakkabı almaya gittiğimizde arkasında ışık yanan ayakkabıları seçti. Mutlu oldu. Sonra dükkana geçtiğimizde hafif hafif konuşmaya başladı. Köksal dedim ne var ne yok ne yapıyorsun dedim. Konuşmadı. Köksal ne oldu dedim. Masaya vurarak bana bundan sonra ‘baba’ diyeceksin dedi. Hareketleri, tavırları yeri bir geliyor bir araba alıyorsun ona çocuk gibi. Yeri geliyor bana bazı kelimeler söylüyor ben şaşırıyorum. En çok sevdiği şarkı Erkan Ocaklı’dan Ayşem şarkısı. Bu şarkıyı günde 10 defa dinleriz” dedi.

“ONUN AŞKI DA, AYŞE’Sİ DE, FATMA’SI DA, DÜNYASI DA O KIRMIZI KAMYONET”

En büyük hayalinin Köksal Baba’nın kırmızı kamyoneti olduğunu dile getiren Süleyman Köse, “Annesi rahmetli olduktan sonra babasının kırmızı bir kamyoneti vardı. Babası şoför koltuğunda kendisini yanında yayla, köy her tarafı gezerdiler. Köksal babada bir hatırası var. Babası rahmetli olduktan sonra bu araba kimse kullanmadığı için kardeşleri satmış durumunda kaldı. Bunu her zaman söylüyordu. Allah nasip ederse bir şekilde bu arabayı alacağız. Arkasına karpuzu yükleyeceğiz. Ben arabayı süreceğim Köksal baba ‘karpuz var karpuz’ diye bağıracak. Karpuz satacağız. Onun aşkı da, Ayşe’si de, Fatma’sı da, dünyası da o kırmızı kamyonet. Hastalığıyla ilgili doktorlar gittik. Kimse hastalığı ile ilgili telaffuz edipte kimse açık ve net şudur diyemedi. Bu gibi insanların 35-40 yaş arası yaşadığını söyledi. Ben bir anda duygulandım. Benim en büyük hayalim ve Allah inşallah onu bana nasip eder ölmeden kırmızı kamyoneti Köksal babanın evinin önüne çekeceğim. Ondaki o mutluluğu yaşayacağım. Yaşamadan Allah bana ölmeyi nasip etmesin. Köksal benim hem kardeşim, hem babam, hem ağabeyim kısacası herşeyim. Ölene kadar Köksal baba için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağım” diye konuştu. 

Etiketler : kamyonet belgesel Köksal Bektaşoğlu Köksal Baba
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