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30 Eylül 2022 Cuma 15:19:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 15:19:00

Begüm Kübra Nas Ahi: İyi yemek terapi gibi

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İş hayatındaki başarısını sosyal medyaya da taşıyan yüksek mimar ve gurme Begüm Kübra Nas Ahi, farklı lezzetlerin ve iyi yemeklerin kendisine ilham verdiğini söylüyor.

BKN Mimarlık'ın kurucusu yüksek mimar Begüm Kübra Nas Ahi, imza attığı ödüllü projelerle adından söz ettiriyor. Mimarlık Tarihi Eleştirisi ve Teorisi yüksek lisansı bulunan Ahi, 2016 yılından aile şirketlerinde yönetici mimar olarak başladığı kariyerini kendi şirketi BKN Mimarlık çatısı altında yürütüyor. İş dünyasındaki başarısını sosyal medyaya da taşıyan genç mimar, aynı zamanda yemek eleştirmeni ve gurme.

YEMEK TERAPİ GÖREVİ GÖRÜYOR

Sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımları ve yazılarla kısa zamanda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Begüm Kübra Nas Ahi, farklı lezzetlerin ve iyi yemeklerin kendisine ilham verdiğini söylüyor: "Türkiye'de birçok şehri ve yurt dışında birçok ülkeyi dolaşma şansım oldu. Orada deneyimlediğim yemekler, tanıdığım kültürler bana mimarlık alanında ilham veriyor. Ayrıca iyi yemek ve yeni kültürler keşfetmek insanı stresten arındırıp işine daha iyi odaklanmasını sağlıyor. Adeta terapi görevi görüyor. Kendinizi iyi hissettiğinizde ve yediklerinizden keyif aldığınızda bunun hayatınıza pozitif yansımaması mümkün değil."

MİMARLIK VE GURMELİK VAZGEÇİLMEZLERİM

Sosyal medyada gördüğü ilgi sonrası yeme içme sektörünün lider markalarının da radarına giren Begüm Kübra Nas Ahi, bu alanda kendisini geliştirmek için çalışmalara şimdiden başlamış. Mimarlık ve gurmeliği bir arada yürüteceğini belirten Ahi, "Benim için yemek bir tutku. Yaşamak için değil yemek için yaşayanlardanım. Mimarlık tarafında ise çizimlerimle mekanlara ruh katmaktan büyük keyif alıyorum. O da benim için bir tutku. İkisinden ya da birinden vazgeçmem mümkün değil. Her iki alanda da büyük hedeflerim, hayallerim var. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için kendimi geliştirmek adına her fırsatı değerlendiriyorum. Değerlendirmeye de devam edeceğim."

Etiketler : BKN Mimarlık’ Begüm Kübra Nas YEMEK TERAPİ GÖREVİ GÖRÜYOR
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