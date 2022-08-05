VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan tahıl yüklü gemilerin tahliyesine ilişkin açıklama
Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı
TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları başladı
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında alındı
Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Soçi'de kritik zirve... Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Mavi yemiş kazandırdı
Köy okullarının tadilatı meslek liselilerden
Fındıkta yerli işçi sıkıntısı kalmadı
Barem Ambalaj'ın halka arzına 2,4 kat talep geldi, Halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu
Bebek flamingolar kreşte: Kuş Cenneti'nde uçmayı öğreniyorlar
Twitter'da tekrar düşünme zamanı
Projenin adı bile konut fiyatlarının düşmesine yetti
İndirimler peş peşe geldi... Bu gece yarısından itibaren
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” bu akşam saat 20.00'de 24'te
Mersin'de "Temizleme 2 Operasyonu": 5 gözaltı kararı
Dünyanın gözü Soçi'de... Başkan Erdoğan ve Putin bir araya gelecek
Alman itiraf etti: Türkiye'yi hesaba katamadık
Yağmur bizimle birlikte
Kenan enerjisi
Üçüncü Gün'ün altın kızları
3 bin kişilik koro
Sevilmek güzel
Tarzını konuşturdu
05 Ağustos 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 15:30:00

Bebek flamingolar kreşte: Kuş Cenneti'nde uçmayı öğreniyorlar

ABONE OL

Flamingoların üreme sahası İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında bir süre önce dünyaya gelen yavrular, suda yapay adanın hemen önünde yer alan ve "kreş" olarak adlandırılan bölgede, rüzgara karşı kanat çırparak uçmayı öğreniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, flamingoları anbean takip ediyor. Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor.

Akdeniz Havzası'nda kanat çırpacaklar İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası'nın 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilerek koruma altına alındığını hatırlattı. Gediz Deltası'nın Tuz Gölü ile birlikte flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olduğunu belirten Aslanapa, deltada oluşturulan yapay adada, flamingoların sağlıklı bir yumurtlama ve yavrulama dönemi geçirdiğini dile getirdi. Şu sıralar yavruların büyüdüğünü, ağustosun sonuna değin de uçma dememeleri yapacaklarını aktaran Aslanapa, kuşların, ağustosun sonunda uçmayı öğrendiklerini ve Akdeniz Havzası'nda kanat çırptıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : doğa koruma milli park flamingo
Avcı'ya geri sayım

Avcı'ya geri sayım
Adım adım Oscar'a yolculuk

Adım adım Oscar'a yolculuk
Geniş aileye VIP çözüm

Geniş aileye VIP çözüm
Tatsız şeyler yaşadım

Tatsız şeyler yaşadım
Tutkusu güzellikleri keşfetmek

Tutkusu güzellikleri keşfetmek
Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor

Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Paris dergisinde ilk Türk

Paris dergisinde ilk Türk
2 milyonluk anlaşma

2 milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes