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18 Mart 2022 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 18:52:00

Bebeğine şırıngayla çamaşır suyu içiren kadın tutuklandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuğuna şırıngayla çamaşır suyu içirdiği tespit edilen kadın, tutuklandı.

N.E. dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kızı L.Y'yi kusma şikayetiyle Bismil Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından L.Y, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Anne N.E'nin olayla ilgili kendisinden bilgi alan doktorlara, dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenerek kızına şırıngayla çamaşır suyu içirdiğini anlattı

Bunun üzerine N.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : Diyarbakır Yoğun bakım Bismil ilçesi
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