Bebeği ambulansta dünyaya gözlerini açtı

Hamileliğinin 40'ncı haftasında olan Rawa Al Huseyin'in doğumunun yaklaştığına ilişkin yapılan çağrı üzerine 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ekip, kadının yaşadığı Esenköy beldesine ulaştı.

YOLDA DOĞUM YAPTI

Yolda doğum başlayınca ambulansı kenara çekip durduran ekip, doğumu başarıyla gerçekleştirdi. Çınarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kontrollerinin ardından taburcu edilen anne ile kız bebek, ambulans ekibi tarafından ziyaret edildi.

SAĞLIK EKİBİ AMBULANSI KENARA ÇEKİP DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİ

Paramedik Gonca Sert de ambulansta doğuma ilk kez tanıklık ettiğini anlattı.

Doğumun yaklaşmakta olduğunu anlayınca şoförden aracı kenara çekip durmasını istediklerini dile getiren Sert, "Doğumu başarılı şekilde gerçekleştirdik. Bebeğimiz ağladı. Daha sonra hastanemize ulaştırdık. Orada bütün bakımları yapıldı." diye konuştu.

Anne ise doğumuna yardımcı olan sağlık ekibine teşekkür etti.