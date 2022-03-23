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23 Mart 2022 Çarşamba 22:46:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 22:46:00

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Kaynak: AA

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Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde etkili oluyor. Bazı il ve ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim ve öğretime ara verildi.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildi.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilik, vatandaşları sis, çığ ve don olaylarına karşı uyardı.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkili olduğu Diyadin, Eleşkirt ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında taşımalı eğitim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verildiği aktarıldı.

Etiketler : Valilik okullar tatil mi kar tatili valilik tatil haberleri
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