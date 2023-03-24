Bayrampaşa'da kayma meydana gelen bina tahliye edildi

Kartaltepe Mahallesi Çaldıran Sokak'ta inşaat çalışması yapılan arazinin yanında bulunan 5 katlı binada kayma oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye ederek mühürledi.

İnşaat firması yetkilileri, kamyonlarla getirdikleri toprağı inşaat sahasına doldurarak önlem alırken, bina sakinleri ile aralarında zaman zaman tartışma yaşandı.

Olayın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle bina sakinleri oruçlarını dışarıda açtı.

Apartman sakinleri, cumartesi yapılan kazı sırasında binanın yanındaki duvarın yıkıldığını, bugün de binanın kaydığını söylediler.

Yapılacak incelemenin ardından bina ve inşaat çalışmasıyla ilgili bir karar verileceği öğrenildi.