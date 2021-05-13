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13 Mayıs 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 19:30:00

Bayramlıklar muhtar abladan

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Kayseri Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı Gonca Kaan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için elinden geleni yapıyor.

Kısa süre önce yardımseverlerin desteğiyle aldığı bin 500 çift ayakkabıyı mahalleliye ulaştıran Kaan, bu bayram da tam kapanma öncesi mağazalardan kendi imkanıyla temin ettiği ayakkabı, tişört ve pantolonları, 100 çocuğa dağıttı. Bayramlık elbiselerine kavuşan çocukların yüzü güldü.

Kaan, iki mahallenin birleştirilmesinden oluşan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin nüfusunun yaklaşık 45 bin olduğunu söyledi. Mahallenin çoğunlukla dar gelirli ailelerden oluştuğunu anlatan Kaan, "Muhtarlık sadece kağıt imzalamak, evrak dağıtmak, postacılık değil. Vatandaşımıza ne yapabilirim, diye düşünüyorum. Her şeyi tek başıma karşılamam mümkün değil tabi ki. Hayırseverler de ramazan boyunca fitre ve zekatlarını, sadakalarını getirdiler, birçok aileye ulaştık." diye konuştu.

15 yıl aynı mahallede kadın kuaförü olarak dükkan işlettiğini aktaran Kaan, dükkanını kapattığını ancak iki farklı mahalledeki kuaför salonlarında kız çocuklarının saçlarını kestirdiğini, erkeklerin ise tıraşlarını ücretsiz yaptırdığını dile getirdi.

Bu yıl da çocukları sevindirmek için çeşitli hediyeler alan Kaan, "Bayram havası yaşattım, 5 dakikalığına da olsa. İnşallah daha güzel günler görürüz, bugünleri de atlatacağız, daha güzel bayramlar göreceğiz." diye konuştu.

Mahallelinin de yardımlar karşısında sevindiğini belirten Kaan, elinden geldiğince herkesin derdine derman olmaya çalıştığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Turgut Akbaş da 10 yıldır mahallede yaşadığını, muhtar Kaan'ın tüm mahalleliye yardım etmeye çalıştığını belirterek, "Allah kendisinden razı olsun, çok memnunuz." dedi.

Etiketler : ramazan bayramı bayramlık gonca kaan muhtar
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