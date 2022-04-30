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Bayram'da hava nasıl olacak? Uzmanı açıkladı
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30 Nisan 2022 Cumartesi 00:41:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 00:41:00

Bayram'da hava nasıl olacak? Uzmanı açıkladı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalmasının beklendiğini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, açıklama yaptı.

Hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Koç, "Cumartesi günü itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bu yağışların cumartesi günü Afyon, Uşak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Koç, şöyle devam etti:

"Arife gününde yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesini bekliyoruz. Arife günü görülecek sağanak yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde etkili olmasını bekliyoruz. Bayramın birinci günü yurdun doğu kesimlerinde yağışlar devam ettikten sonra yurdu terk edecek, ancak öğle saatlerinden itibaren ısınmayla yurdun batı kesimleri tekrar yeni bir yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Bayram birinci günü itibarıyla yurdun büyük bölümünde yine sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde aralıklarla etkili olacağını söyleyebiliriz."

- SICAKLIKLAR AZALACAK

Koç, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "Yağışlarla hava sıcaklıklarında hafta sonundan itibaren tüm yurtta kademeli olarak bir azalma öngörüyoruz. Hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derecelik bir azalma beklentimiz söz konusu. Bu azalmayla sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yağış anında ise mevsim normallerinin altına doğru inmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir için hava tahminlerine ilişkin bilgi veren Koç, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bayramın birinci ve ikinci günü sağanak yağış beklentimiz var. Arife günü de İstanbul'da sağanak yağış bekliyoruz. Üçüncü günü ise yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı bayram müddeti boyunca İstanbul'da 17 ile 20 derece arasında mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de ise arife günü yağış beklemiyoruz. Bayramın birinci günü sağanak yağış, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir'de parçalı bulutlu bir havanın olmasını bekliyoruz. İzmir'de de bayram boyunca 24-25 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde sıcaklık görülecek."

Koç, Ankara'da ise arife günü sağanak yağış tahmin edildiğini belirterek, "Bayramın ikinci ve üçüncü günü Ankara'daki sağanak yağışın aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığının bayram boyunca 17 ile 22 derece arasında mevsim normalleri civarında, yer yer yağış anında ise mevsim normallerinin altında olmasını bekliyoruz. Bayram boyunca serin ve yağışlı hava tüm yurtta etkili olacak." dedi.

Etiketler : Meteoroloji bayram hava durumu
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