Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Çoğu ilde hissedilen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı, yer yer sıcaklık rekorları kırıldı. Vatandaşlar, bunaltıcı havalardan serinlemek için gölgelere sığındı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kendisini iyiden iyiye hissettirdiğine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların daha da artabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için çeşitli yöntemlere başvurdu, gölgede ve nispeten serin rüzgarların estiği alanlarda sıcaklıklardan korunmaya çalıştı.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR!

Kurban Bayramı'nda tatile çıkacak vatandaşlar, hava durumunun ne olacağını araştırmaya başladı.

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, cuma gününe kadar sıcaklıkların her geçen gün daha da yükseleceği konusunda uyardı.

Özdemir, şöyle konuştu:

"İstanbul'da sıcaklıklar gölgede 32-34 derece civarında olacak. Ama güney bölgelerde 40 ila 42 derece arasında bir sıcaklığa erişecek. İzmir'de bu hafta içi sıcaklık 39 derecelere ulaşacak gibi görünüyor."



SICAKLIKLAR CUMARTESİ NORMALE DÖNECEK!

Türkiye'yi etkisi altına alan ve Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, cumartesi gününden itibaren etkisini yitirecek.

Meteoroloji uzmanı, şöyle konuştu:

"Cuma günden sonra sıcaklıklarda düşme eğilimi var. İç Anadolu, Orta Karadeniz'in yüksek kesimleri, Göller Bölgesi ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Pazar günü de Rize, Erzurum, Kars, Erzincan çevrelerinde yine yağış bekliyoruz."

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'na sayılır günler kaldı. Meterolojik veriler, cumartesi gününden itibaren, yani arife günü, hava sıcaklıklarında bir düşüş olacağını söylüyor.

Meteoroloji uzmanı Özdemir, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bayramın ilk günü yani pazar günü İstanbul 28-30 derece arasında olurken kısa süreli de olsa gök gürültülü sağanak yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bayramın geri kalanında ise sıcaklıklar 29-30 derecelerde seyrederken yağışları iç kesimde de görme ihtimali olacaktır."