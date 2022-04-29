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29 Nisan 2022 Cuma 19:32:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 19:32:00

Bayram trafiğinde 200 binden fazla personel görev alacak

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı boyunca trafikte sıkı tedbirler uygulanacak. Trafik havadan ve karadan denetlenecek. Bu denetimlerde 200 bini aşkın personel görev yapacak. Denetimler 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek.

Bayram tatili için kara yollarında tedbirler artırıldı. Yollar hem karadan hem de havadan denetlenecek.

11 gün boyunca 209 bine yakın polis ve jandarma ekibi sahada olacak. 110 bin trafik ekibi denetimlerde görev alacak. Denetimler bayram sonuna kadar devam edecek.

Kazaların önlenmesine yönelik hız denetimleri yoğunlaştırılacak.

BAYRAM TRAFİĞİ İÇİN EKİPLER HAZIR

Havadan denetimler bu yıl da devam edecek.

Trafikte yoğunluk yaşanan noktalar ile kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlar hem yerden hem de havadan denetleniyor. Helikopterli denetimler daha çok çevre yolları ve kara yollarında yapılırken dronlar da şehir içi trafiğin kontrollerinde kullanılıyor.

Emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu ile konuşan sürücüler denetimlerde tespit edilecek.

DENETİMLER 9 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Yoğun güzergahlarda ağır tonajlı araçlar belirli saatlerde bekletilebilecek.

Mevsimlik işçileri taşıyan araçların 24.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek için "Bayramınız kemerli olsun" , Kemerim hep aklımda" yazıları da panolara asılacak.

Yoğun trafik denetimleri 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Etiketler : Bayram tatili trafik denetimleri Emniyet kemeri
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