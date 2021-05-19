Bayram harçlıkları Filistin'e

Siirt'te Kooperatif ve Bahçelievler Mahallesi'nde oturan ilk ve ortaokul öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri 760 lirayı Filistin'e gönderdi. Sancaklar Ortaokulu öğrencisi Ecrin Kılıç arkadaşlarıyla bayram harçlıklarını bağışlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gazze'deki kardeşlerimize destek olduk. Onların acılarını paylaşıyoruz" dedi.

