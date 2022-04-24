Bayram artık daha güzel

ÜÇ YILDIR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, muhtar olduğu günden beri her yıl ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Muhtar olduğu ilk yıl yani üç yıl önce mahallede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine bin 500 çift ayakkabı yardımı yapan Gonca Kaan, bu yıl da bayramda ihtiyaç sahiplerine 2 bin çift yardım yaptı.

Muhtar Gonca Kaan, ,"İstedikten sonra yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki mücadele etsinler ve istesinler" diyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ ONU BULUYOR

Yardım kampanyasını duyurduğu günden beri telefonlarının susmadığını söyleyen Gonca Muhtar, "Hayırseverlerin desteğiyle ayakkabıları alıp dağıtıyorum. Telefonlarım susmuyor. Ben de ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada herkese yetecek kadar çok ayakkabı var. İhtiyaç sahipleri buyursun gelsinler, biz onlara yardım etmeye hazırız" dedi.