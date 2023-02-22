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22 Şubat 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 07:30:00

Bayrak sevdamız bir başka!

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Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sırasında görevliler beton yığınlarının altında Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağı enkazdan çıkartan görevlinin önce tozu temizleyip, sonra katlayıp öptüğü bayrağı cebine koyması duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sırasında görevliler beton yığınlarının altında Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağı enkazdan çıkartan görevlinin önce tozu temizleyip, sonra katlayıp öptüğü bayrağı cebine koyması duygulandırdı.

DÜZCE'DEN YARDIMA KOŞTULAR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Düzce'den de 500 kişilik arama kurtarma ekipleri gittiği bölgede bir çok kişinin canlı olarak enkaz altından kurtulmasını sağladı.

GÖRENLER GÖZYAŞINI TUTAMADI

Kahramanmaraş'ta bir enkazda Türk bayrağını sıkıştığını fark eden ekipler, bayrağı çıkartmak için kısa süreli çalışma gerçekleştirdi. Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkartan arama kurtarma gönüllüsünün daha sonra bayrağın üzerindeki tozları alması ve katlayıp öperek cebine koyması görenleri duygulandırdı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem enkaz bayrak

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