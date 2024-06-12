Bayat yumurta yememek için bu sloganı unutmayın: Batıyorsa taze yüzüyorsa bayat

Kahvaltılarımızda sıklıkla tükettiğimiz yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamak çok basit.

Birçok pratik yöntem mevcut ama biz size en kolay ve zahmetsiz yöntemi anlatacağız. Üstelik yumurtayı kırmanıza bile gerek yok.

Bir yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamak sadece saniyelerinizi alıyor desek... İşte hayat kurtaran o yöntem!

İşte yapmanız gerekenler;

İhtiyacınız olan bir bardak soğuk su ve yumurta...

İlk olarak yumurtayı bir bardak suyun içine yavaşça bırakın.

YÜZÜYORSA...

Yumurtanızın suyun yüzeyine çıkması, üzülerek söylüyoruz ki bayatlamış olduğunu gösteriyor.

Çünkü yumurta bayatladıkça içindeki hava boşluğu genişler, gaz miktarı artar. Bu da yumurtanın su yüzeyine çıkmasına neden olur.

BATIYORSA...

Eğer yumurtanız, suyun içine atıldığı an batıyorsa mutlu haber! Çünkü yumurtanın batması taze olduğunun habercisi.

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