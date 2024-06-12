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12 Haziran 2024 Çarşamba 20:43:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 20:43:00

Bayat yumurta yememek için bu sloganı unutmayın: Batıyorsa taze yüzüyorsa bayat

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Bayat yumurta almamak için ne yapmalıyız dersiniz? Siz hiç kendinizi yormayın biz araştırdık bulduk. Bir bardak su ile bu işi çözebilirsiniz. Ama her şeyden önce bayat yumurta yememek için ‘batıyorsa taze yüzüyorsa bayat' sloganını aklınızdan çıkamamanızı şiddetle tavsiye ederiz. Elimizde bir bardak su ile mi satın alacağız derseniz de eğer e orasını da siz düşünün…

Kahvaltılarımızda sıklıkla tükettiğimiz yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamak çok basit.

Birçok pratik yöntem mevcut ama biz size en kolay ve zahmetsiz yöntemi anlatacağız. Üstelik yumurtayı kırmanıza bile gerek yok.

Bir yumurtanın taze mi bayat mı olduğunu anlamak sadece saniyelerinizi alıyor desek... İşte hayat kurtaran o yöntem!

İşte yapmanız gerekenler;

İhtiyacınız olan bir bardak soğuk su ve yumurta...

İlk olarak yumurtayı bir bardak suyun içine yavaşça bırakın.

YÜZÜYORSA...

Yumurtanızın suyun yüzeyine çıkması, üzülerek söylüyoruz ki bayatlamış olduğunu gösteriyor.

Çünkü yumurta bayatladıkça içindeki hava boşluğu genişler, gaz miktarı artar. Bu da yumurtanın su yüzeyine çıkmasına neden olur.

BATIYORSA...

Eğer yumurtanız, suyun içine atıldığı an batıyorsa mutlu haber! Çünkü yumurtanın batması taze olduğunun habercisi.

BELKİ YARIN BELKİ YARINDAN DA YAKIN

Ancak bir ihtimal daha var! Yumurtanın suya atıldığında tam ortada kalması son kullanma tarihinin yaklaşmış olduğunu gösterir. Yani belki yarın belki yarından da yakın olan son kullanma günü için tetikte olmanız gerekiyor.

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