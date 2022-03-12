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12 Mart 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 17:00:00

Batmanlı kadınlar güçlerini birleştirdi

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Batman'da, Valiliğin desteğiyle 13 kadın kooperatifi kuruldu. Kadınlar, kooperatifler bünyesinde oluşturulan atölyelerde ürettikleri doğal ürünler ve hediyelik eşyaları Valilik tarafından tahsis edilen şubelerde sergiliyor, ayrıca internet üzerinden satış yaparak da tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

Batman'da, Valiliğin desteğiyle 13 kadın kooperatifi kuruldu. Kadınlar, kooperatifler bünyesinde oluşturulan atölyelerde ürettikleri doğal ürünler ve hediyelik eşyaları Valilik tarafından tahsis edilen şubelerde sergiliyor, ayrıca internet üzerinden satış yaparak da tüketiciye ulaşmayı hedefliyor.

Kooperatiflerde kadınlar, hediyelik tablolar, örme bebek, süs eşyaları, yöresel reçel çeşitleri, pestil, çeyizlik eşyalar, lavanta sabun ve sirkesi ile çanta gibi ürünler üretiyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kadın kooperatifleri ile ilgili düzenlediği bir toplantıya katıldığını ve bu toplantıda Batman'da kadın kooperatifinin olmadığını öğrendiğini söyledi. Bakan Yanık'ın tavsiyeleri üzerine kadın kooperatifi kurulması için çalışmalara başladıklarını anlatan Şahin, "Bakanımız da 'Bu durum Batman'a yakışmıyor. En az üç kooperatif açmanızda fayda var.' dedi. Aslında kadın kooperatifi yoktu ama çok sayıda kadın dernekleri bu faaliyetleri yapıyorlardı. Kooperatife yönelmemişlerdi. Biz de hem belediye hem de Valilik imkanlarını kullanarak kadınlarımızla ilgili ve istekli oldukları alanları toparladık ve bir çalışma içerisine girdik." dedi. - Kooperatifler sayesinde öğrendiklerini bir meta haline getirecekler Kısada sürede yaptıkları çalışmalarla ilçeler de dahil olmak üzere 13 kadın kooperatifi kurulduğunu kaydeden Şahin, yeni kooperatifler için taleplerin devam ettiğini belirtti. Kooperatiflerin çeşitli alanlarda çalıştığını ifade eden Şahin, "Pasta yapandan, hamur işi yapıp satanlardan hediyelik eşyalar yapanlara kadar çilek ve lavantanın yan ürünlerini tamamlayarak hediyelik paketler oluşturanlar gibi çok sayıda kadın kooperatifimiz oluştu ve bunlar çalışıyor." dedi. Valilik ve belediye imkanlarıyla kadın kooperatiflerine farklı alanlarda destek olduklarını dile getiren Şahin, kooperatiflerin ilk müşterilerinin kendileri olduğunu aktardı. Şehrin belirli bir noktasında kadın kooperatifleri için satış noktası oluşturmayı planladıklarını ifade eden Şahin, "Böylece kadın kooperatiflerimiz çalışacak, üretecek, ev ekonomilerine destek olacaklar. Sadece Aile Destek Merkezlerinin, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin, Halk Eğitimi Merkezlerinin kurslarına gidip ama orada bırakmayla değil kadın kooperatifleri sayesinde öğrendiklerini bir meta haline getirerek ekonomilerine katkı sağlayacaklar." ifadelerini kullandı. Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Demir de kooperatifi olarak lavanta ve lavantanın türevleri üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı. Ürünleri seçerken maddi destek sağlamasına özen gösterdiklerini anlatan Demir, "Kadınların aile bütçesine katkıda bulunmaları ve toplumdaki yerini ileriye taşıması amacıyla kooperatifi kurduk." diye konuştu. - Ürünler maddi değere dönüştü Toplumsal Değişme ve Emekçi Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Feray Cihan da el sanatları öğretmeni olduğunu ve açtığı kurslarda kadınların iş gücü ve potansiyelini gördüğünü belirtti. "Yaptığımız ürünler çok güzeldi ama ekonomiye katkı sunmaları gerektiği noktasında kilitleniyorduk. Daha sonra valilik ve belediye desteğiyle kooperatifimizi kurduk." diyen Cihan, bu sayede ürünlerini maddi değere dönüşerek kadınların aile ekonomisine katkı sunmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : batman batman valiliği kooperatif kadın
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