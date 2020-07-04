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04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:42:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:42:00

Batman'da, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit olan polis memurunun cenazesi Nazilli'ye getirildi

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Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Taner Yavaş, 1 Şubat'ta nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Yavaş, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit oldu. Şehit Yavaş'ın cenazesi Batman'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Taner Yavaş, geçen 1 Şubat'ta, Tilmerç TOKİ Polis Lojmanları'nda nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Yavaş, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit oldu. Yavaş'ın ölüm haberi ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Polis memuru Taner Yavaş’ın cenazesi, Batman Valisi Hulusi Şahin ve il protokolünün katılımı ile Batman’da düzenlenen cenaze törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesine getirildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis Yavaş’ın cenazesini memleketi Nazilli ilçesinde meslektaşları karşıladı. Yavaş'ın cenazesi polis eskortu eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Şehit polisin yarın öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından Eğriboyun mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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