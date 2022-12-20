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20 Aralık 2022 Salı 13:55:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 13:55:00

Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel kurtarıldı

Kaynak: AA

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İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın da katıldığı ikna çalışmaları sonucu alıkoyduğu Dicle Elektrik Dağıtım AŞ personelini bırakan esnaf, gözaltına alındı.

Batman'da esnafın rehin aldığı kaçak elektrik kontrolü yapan personel, polisin ikna çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin 3 personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

İki personeli bırakan kişi, bir personeli iş yerinde alıkoydu.

Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürü Naci Obut da olay yerine giderek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Kıraç'ın da ikna çalışmaları sonucu esnaf, rehin aldığı personeli bırakarak polise teslim oldu.

Esnaf, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kıraç, gazetecilere, esnafın yaşanan bir sorun üzerine Dicle Elektrik personelini rehin aldığını belirterek, "Şu anda bir sorun yok. Dicle Elektrik ile de irtibatlıyız. Sorun çözüldü, kişi teslim oldu." dedi.

Etiketler : batman esnaf kaçak elektrik personel
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