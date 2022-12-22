Batman'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı yakalandı
Kaynak: AA
Batman'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayının şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi'nde dün silahla 39 yaşındaki Hayrettin K.'yı öldüren, 30 yaşındaki Mehdi B.'yi yaralayan zanlı B.R. yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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