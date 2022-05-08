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08 Mayıs 2022 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 14:15:00

Batman'da 6 ülkeden arkadaşın düğün halayı

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İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Ozan Tezdiğ, Fas'ta sörf kursunda tanıştığı sanat ve kariyer danışmanı ABD'li Daisy O'Brayn ile memleketi Batman'da nikah masasına oturdu. Çiftin Norveç, Almanya, Fransa, Çin, ABD ve Belçika'dan gelen arkadaşları da düğüne katılıp halay çekti.

İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Ozan Tezdiğ, Fas'ta sörf kursunda tanıştığı sanat ve kariyer danışmanı ABD'li Daisy O'Brayn ile memleketi Batman'da nikah masasına oturdu. Çiftin Norveç, Almanya, Fransa, Çin, ABD ve Belçika'dan gelen arkadaşları da düğüne katılıp halay çekti.

Kültür mozaiğinin yaşandığı düğünde konuklar Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkılar eşliğinde eğlendi. Kemençe ekibinin de yer aldığı düğünde konuklar bol bol halay çekti. Yabancı konuklar da oyunlara ayak uydurmaya çalıştı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı düğünde damadın babası İbrahim Tezdiğ, konukları Türkçe, Kürtçe ve İngilizce selamlayarak karşıladı. İbrahim Tezdiğ, düğüne katılanlara teşekkür ederek, "Dünyanın birçok yerinden konuklarımız burada. Yaklaşık 7 yıl önce Fas'ta başlayan arkadaşlıkları düğünle sonuçlandı. Çok mutluyuz. Burada hoşgörü ortamı oluştu. 6 farklı ülkenin vatandaşlarıyla bir arada olmak bizim için ayrıca mutluluk verici" diye konuştu.

Eşi Daisy ile tanışma sürecini anlatan Ozan Tezdiğ, şunları söyledi: "Daisy, ABD Los Angelesli. Orada okyanus var, her gün sörf yapıyorlar. Fakat sörf yapmayı bilmiyordu. Ben de Fas'ta sörf kursuna katılmıştım. Daisy, sörf yapmayı bilmiyordu. Ben orada 2 hafta önceden antrenman yapmıştım. Biraz daha deneyimliydim. Kendisine öğretebileceğimi söyledim. O da inandı. Öyle tanıştık ve arkadaşlığımız ilerledi. Daha sonra kardeşim, Daisy ve arkadaşlarımızla birlikte dünyanın çeşitli yerlerine seyahatler yaptık. Düğünü İstanbul'da yapmak daha kolaydı. Fakat biz burada akrabalarımız ve dostlarımızla bir arada olmak istedik. Bağlarımızın kopmaması adına burada düğünü yaptık. Yurt dışından birçok insan ilk kez Batman'a geldi. Zor oldu tabi ama güzel oldu. Eşim Batman'ı benden daha fazla sevmeye başladı. Mutluyuz."

Ozan ile ABD'li Daisynin aşkı, 6 ülkeden arkadaşlarının halay çektiği düğünle taçlandı

Mutlu olduğunu belirten Daisy O'Bryan ise, "Ondan sonra yılda 3 kez birçok ülkeye seyahatler yaptık. Küba, Meksika, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi gezdik. 7 yıl sonra ise evleniyoruz. Mutluyum. Türkçe ve Kürtçe'yi de biraz öğrendim" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Batman'da 6 ülkeden arkadaşın düğün halayı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi halay düğün
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