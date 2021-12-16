16 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 10:30:00
Batman kıyafetiyle su satıyor
AKSARAY'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak için 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor.
AKSARAY'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak için 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor. Bu duruma en çok çocukların sevindiğini söyleyen Yılmaz, 'Satışlarımız ikiye katlandı' dedi.