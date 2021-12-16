Batman kıyafetiyle su satıyor

AKSARAY'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak için 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor. Bu duruma en çok çocukların sevindiğini söyleyen Yılmaz, 'Satışlarımız ikiye katlandı' dedi.

