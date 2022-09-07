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07 Eylül 2022 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 10:44:00

Başkentte trafik levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, trafik levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca'dan Elvankent istikametine seyreden A.A. idaresindeki 01 PN 353 plakalı otomobil, Çevre Yolu'nda trafik levhasına çarparak devrildi.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan biri ağır iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etiketler : Bağlıca KAZA ÖLÜM
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