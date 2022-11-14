Başkentte ‘Selin Ardından Sergisi'
Kastamonu'da geçen yıl yaşanan selde denize sürüklenen eşyalardan oluşan "Selin Ardından Sergisi" Çankaya'da açıldı.
Kastamonu'da geçen yıl yaşanan selde denize sürüklenen eşyalardan oluşan "Selin Ardından Sergisi" Çankaya'da açıldı. Sergide, Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde denize sürüklenen birbirinden farklı materyallere yer veriliyor
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