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26 Eylül 2022 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 20:43:00

Başkentte operasyon: Aranan 262 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 13-20 Eylül tarihleri arasındaki operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen 262 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, söz konusu tarihler arasında kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, "hırsızlık, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan ve 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K, Sincan ilçesinde yakalanarak Sincan L1 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 254 kişi yakalandı.

MAMAK VE ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA DA 7 KİŞİ YAKALANDI

Mamak ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen ve üst araması yapılan 3 kişide, 9,7 gram sentetik uyuşturucu madde, 0,96 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şereflikoçhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araç ile yolcu otobüsünde de şüpheli hareketler sergileyen 4 kişi yakalandı. Araçlarda yapılan aramalar ve 4 şüphelinin üst aramaları sonucu, 5 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram kubar esrar, uyuşturucu nitelikle hap, 3 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 7 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Etiketler : Operasyon 262 kişi yakalandı yolcu otobüsü
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