Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Kaynak: AA
Başkent'te kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karda yürümenin keyfini çıkardı. Çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi.
Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.
Ana arterler ve ara sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerine karşı 920 araç ve 2242 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, vatandaşlara kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları "kartakip.ankara" adresinden, araç içi kameralarla yapılan canlı yayından takip edilebiliyor.
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