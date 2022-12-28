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28 Aralık 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 13:30:00

Başkent polisinin yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 250 litre etil alkol ve 361 şişe sahte içki ele geçirildi.

Ankara'da sahte içkiye yönelik yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, 250 litre etil alkol ve 361 şişe sahte içki ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte ya da kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, sahte olduğu belirlenen 361 şişe içki, sahte içki yapımında kullanılan 250 litre etil alkol, 90 sahte yabancı marka alkollü içki bandrolü, 545 sahte alkollü içki etiketi, 250 sahte kapüşon, 255 sahte TAPDK bandrolü, 41 alkollü içki paketlemesinde kullanılan karton, 1 tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : ankara sahte içki etil alkol
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