Başkan Erdoğan'dan depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, nöbet görevindeyken deprem sonucu meydana gelen göçükte şehit olan Pullu'nun ailesine gönderdiği mesajında başsağlığı dileklerini iletti.
Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit olmuştu. Depremde 18 kişi de yaralandı.
Dün Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldı.
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