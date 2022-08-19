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19 Ağustos 2022 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 21:00:00

Başkan Erdoğan, vatandaşın çay davetini kırmadı

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Başkan Erdoğan, Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu.

Başkan Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : başkan erdoğan esenler vatandaş çay ikramı
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