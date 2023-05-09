Başkan Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülenen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" dedi.
"Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık" diyen Başkan Erdoğan, "Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın" diye konuştu.
Hüseyin Bayraktar ise "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı" dedi.
Hüseyin Bayraktar'ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz" diye karşılık verdi.
Hüseyin amcam... Allah senden ve İstanbul mitingimize gelen tüm dostlardan razı olsun. ������ pic.twitter.com/OELHGOWR5b— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2023
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