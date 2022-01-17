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17 Ocak 2022 Pazartesi 21:39:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 21:39:00

Başkan Erdoğan Ethem Bey Camii'nin açılışını yaptı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camii'nin açılışını yaptı. Açılışta yeni bir müjde veren Erdoğan, "Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camii'nin Açılış Töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"522 KONUTU BUGÜN TESLİM ETTİK"

Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserleri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu sabah Türkiye tarafından Laç'ta inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 522 konutun bugün tesliminden milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk.

"RAMAZAN AYINA KADAR NAMAZGAH CAMİİ'Nİ DE BİTİRECEĞİZ"

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii, aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da, Türkiye ve Arnavutluk'un üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmadığına inanıyorum.

"546 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Kültürel mirasımıza ait eserleri ihya etmenin yanı sıra Arnavutluk'un kalkınmasına da destek olmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle 1996 yılından bu yana 546 projeyi hayata geçirdik.

Etiketler : Arnavutluk Recep Tayyip Erdoğan TİKA
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