  • BIST
    1432.93
  • Dolar
    8,6822
  • Euro
    10,5718
  • Altın
    526,9910
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üniversitelerde İngilizce eğitiminde yeni dönem
Dünyanın en uzun bisiklet yoluna yoğun ilgi
Eylem planı Pazar günü açıklanacak
Uygulanan aşı miktarı 30 milyon 441 bin 896'ya ulaştı
Başkan Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye'de vefat sayısı 100'ün altında
Van'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan: Denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız
Kara Kuvvetleri envanterine bir Atak helikopteri daha alındı
İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu oluştu
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte kişi 560 hayatını kaybetti
İşte PKK'nın Kürtleri temsil etmediğinin kanıtı!
"Talimat verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız"
CHP'li vekilden küstah sözler
Tarih kokan sokaklarda çay sanatı
TikTok veri topluyor
Uçurtmalı temel atma töreni
Engelsiz uçuş
Yanan ormanlara can veren ekip
Kadınları yücelten bir dizi
Sokak tacizine dur!
Mücevher tanıtacak
Ayrılık yok, iş var!
Herkes koronayı konuşurken yeni virüs tehlikesi kapıda! Adres ise İstanbul
05 Haziran 2021 Cumartesi 19:47:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 19:47:00

Başkan Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Açılışın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrılan Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Erdoğan ayrıca çocuklara da oyuncak hediye etti.

Etiketler : başkan erdoğan türkiye Pendik Millet Bahçesi Çengelköy
Oğuzhan ile çok mutluyuz

Oğuzhan ile çok mutluyuz
Tatil yok set var

Tatil yok set var
Düğün yeri bakıyorlar

Düğün yeri bakıyorlar
Yeni proje toplantısı

Yeni proje toplantısı
Özgürlüğü Youtube'da buldu

Özgürlüğü Youtube'da buldu
Milli takım için yazdı

Milli takım için yazdı
28 bin dolarlık hediye yüzük

28 bin dolarlık hediye yüzük
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Pandemide reklam kazancı

Pandemide reklam kazancı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER