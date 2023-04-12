Başkale'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Kaynak: iha
Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ilçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı.
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Van-Hakkari karayolundaki 2800 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda zaman zaman aksamalar olurken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
İş makineleri karla kaplı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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