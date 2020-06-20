Başka yaralı olmadığı tespit edilince arama sonlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde uçurumdan düşen araçta sürücüden başka birinin olmadığının tespit edilmesi üzerine, ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonlandırıldı.

Yenice ilçesinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada ilçe merkezinden Yazıköy istikametine seyreden Emrah Dibekli (28) yönetimindeki 78 AP 532 plakalı otomobil teras bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanmıştı. Vatandaşların ve ekiplerin yardımı ile 200 metre uzaklıkta yaralı olarak kurtarılan sürücü yanında 4 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine devreye AFAD ve UMKE ekipleri girdi. Dik ve engebeli olan bölgede saatlerce arama yapan ekipler kazada otomobil çevresini ve ağaçlık alanları didik didik aradı. Aramalar sonucu otomobilde başka birilerinin olmadığı belirlenince herkes rahat nefes aldı.