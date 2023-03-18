Başında şarapnel parçasıyla yaşıyor
Muş'ta terör operasyonunda mayın patlaması sonucu ağır yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Taşkın, başına isabet eden şarapnel parçasıyla 16 yıldır yaşamını sürdürüyor.
Muş'ta terör operasyonunda mayın patlaması sonucu ağır yaralanan ve sağ gözünü kaybeden 39 yaşındaki Ahmet Taşkın, başına isabet eden şarapnel parçasıyla 16 yıldır yaşamını sürdürüyor. Konya'da yaşayan gazi Ahmet Taşkın- "Zaman zaman ağrı yapıyor ama hiç önemli değil. Devletimiz, vatanımız sağ olsun, vatana canımız feda olsun. Gerekirse sol gözüm de bu vatana feda olsun" diyor.