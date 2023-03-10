Basın Ekspres Yolu tır kazası nedeniyle trafiğe kapandı

Basın Ekspres Yolu'nda İstoç istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen tır, Bağcılar mevkisinde bariyerlere çarptı.

Bariyerlerin yaklaşık 30 metrelik kısmını söken tır, daha sonra savrularak makasladı.

Kaza dolayısıyla yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücüleri yan yola yönlendirdi.

Bu arada, yapılan test sonucu alkollü olduğu belirlenen tır şoförü, gözaltına alındı.

Kaza yapan tırın kurtarıcı araç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.