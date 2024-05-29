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29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:34:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:34:00

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

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Mahallelerin %88,4'ünde sahipsiz köpek var.

Mahalle sakinlerinin %83,6'sı bunu 'sorun' olarak tanımlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'yi kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımladı.

Türkiye'de 21 ayda, 40'ı çocuk 92 vatandaş köpek saldırılarında hayatını kaybetti.

Son 5 yılda hayvanlardan kaynaklı 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma gerçekleşti.

MECLİSE GELMESİ PLANLANAN YÖNERGE NEYİ KAPSIYOR?


Belediyeler, barınaklarındaki köpekleri sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek.

30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Barınaklarda boşalan yerlere sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek.

Sahiplenilen hayvanlara çip takılarak kontrol edilecek.

Etiketler : köpek sokak hayvanları avrupa sorun çözüm meclis
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