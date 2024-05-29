Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?

MECLİSE GELMESİ PLANLANAN YÖNERGE NEYİ KAPSIYOR?



Belediyeler, barınaklarındaki köpekleri sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Barınaklarda boşalan yerlere sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek. Sahiplenilen hayvanlara çip takılarak kontrol edilecek.