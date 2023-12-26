Başı ağrıdı, geçmişini unuttu

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Kim Denicola, baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede uyandığında son 30 yılını hatırlamıyor, kendini hala 1980'lerde yaşayan bir genç kız olduğunu düşünüyordu. Kim, ne evlendiğini ne de iki çocuk sahibi olduğunu hatırlamıyordu.

Hayatını değiştiren olayın üzerinden 4 yıl geçmesine hafızası hala toparlanamayan kadın, eski haberleri, günlüklerini okuyarak bir şeyler hatırlamaya çalıştığını ancak okuduğu şeyin bir başkasının hayatı gibi geldiğini söylüyor. Kim, "30 yılım kayboldu ama yeni anılar biriktirebilirim" diyor.