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11 Haziran 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 09:15:00

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler : başakşehir fabrika yangın ikitelli organize sanayi bölgesi
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