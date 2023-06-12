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Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 37 saattir devam ediyor
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12 Haziran 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 08:30:00

Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları 37 saattir devam ediyor

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 37 saattir devam ediyor.

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 2 günden bu yana sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

Polis, önceki akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor.

Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 37. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Etiketler : başakşehir ikitelli organize sanayi bölgesi fabrika yangın
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