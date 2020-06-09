Bartın'da zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.