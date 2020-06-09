Bartın'da zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı
Kaynak: AA
Bartın'ın Ulus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
- Bartın'da zehir tacirlerine operasyon: 15 gözaltı
- Mersin'de doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
- İzmir'de deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Haziran 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
- Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı
- Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti
- Artvin'de son iki ayda 11 kişiye KKKA hastalığı tanısı kondu