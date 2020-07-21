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21 Temmuz 2020 Salı 15:38:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 15:38:00

Bartın'da denizde hortum oluştu

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Bartın'ın denizde oluşan hortumun, kuru yük gemisinin seyir halinde olduğu bölgede oluştuğu görüldü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, denizde hortum oluştu.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışlar sırasında denizde hortum meydana geldi.

Bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin, geniş alanda etkili olan hortumla karşı karşıya kaldığı görüldü.

Gemiyle arasında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yaklaşık 15 dakika sonra kayboldu.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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