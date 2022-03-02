Barınaktaki can dostlar için boyuyor

Nadir görülen hastalıklardan ataksi telenjiektazi ile küçük yaşlardan beri mücadele eden Eda Öztürk, 10 yaşındayken tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda kaldı. Ailesinin desteğiyle resim dersleri alan Eda, renkli dünyasını tuvallere yansıtıyor. Üç kez sergi açan Eda, kazandığı geliri barınaktaki hayvanların bakımı için bağışladı.



Şehit Barış Öztürk Ortaokulunda 8. sınıfta eğitim gören Eda Öztürk, resme anaokulu dönemlerinde kağıda kalemle çizimler yaparak başladığını söyledi. Zamanla resimlerini zenginleştirdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Küratörümüz Semra Şirvan ile tanıştık. Son dönemde seramikten eserler de yapmaya başladım. Onu da seramik sanatçısı Zehra Çobanlı ile yapıyorum. Resimlerimde ve seramik eserlerimde renkleri kullanmayı da çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onlar için bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor. Gelecek günlerde yeniden bir resim sergisi açmayı düşünüyorum. Hayvan ve kız resimleri yapmayı seviyorum ancak hemen hemen her şeyi resmediyorum. Atlarla kendimi çok özgür hissediyorum. Bundan sonraki hedefim binici olmak."