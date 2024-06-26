Maden suyunu bardağa koymayın!

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26 Haziran 2024 Çarşamba 10:41:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 10:41:00

Bardağa koyan yandı: Maden suyunu böyle tüketin!

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Maden suyu pek çok insan tarafından sağlık açısından faydalı olarak biliniyor. Ancak maden suyunu bardağa koyanlar adeta yandı bile denilebiliyor. Çünkü bu durum yanlış olarak değerlendirilebiliyor. Detaylar haberimizde…

Maden suyu sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesi ile pek çok insan tarafından tüketiliyor. Ayrıca düzenli bir şekilde tüketilen maden suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu mikro bileşenleri kazanmada faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra söz konusu içeceği bardakta tüketenler adeta yandı bile denilebiliyor.

MADEN SUYUNU BÖYLE TÜKETİN

Maden suyu insan sağlığına yararlı olan içecekler arasında işaret edilebiliyor. Çünkü kemik ve diş sağlığı dahil olmak üzere pek çok farklı fayda sağlayabiliyor. Ancak söz konusu içeceğin bardakta tüketilmesi önerilmiyor.

Maden suyunun tüm yararlarından faydalanabilmek için kendi cam şişesinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Zira bardağa koyulduğunda köpürebilir ve içeriğinde gaz açığa çıkabilir. Bu sebeple cam şişesinde tüketilmesi öneriliyor.

O İÇECEĞİN FAYDALARI NELER?

Maden suyu sağlık açısından birçok farklı fayda sağlayabiliyor. Ayrıca söz konusu faydalardan bazıları aşağıda yer alıyor.

· Maden suyu, diş ve kemik sağlığına faydalı olabiliyor.

· Günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında yardımcı olabiliyor.

· Kolajen üretimine destekçi olabiliyor.

· Kan basıncının dengelenmesinde faydalı olabiliyor.

· Kan basıncının korunmasında destekçi olabiliyor.

· Midede oluşabilen bazı yanmaların nötralize olmasında yardımcı olabiliyor.

· Maden suyu, mide asidinin dengelenmesinde faydalı olabiliyor.

Etiketler : maden suyu maden suyunun faydaları içecek
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