Barajda cansız bedenleri el ele tutuşmuş halde bulunan 2 arkadaş yan yana toprağa verildi

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Gücünkaya köyünde Mamasın Baraj Gölü'nde meydana geldi. İsmail Duha Atak, yeni aldığı otomobille arkadaşları Kürşat Metin Yıldırım ve Ramazan Eren ile birlikte Mamasın Baraj Gölü'ne gitti. Burada piknik yapan 3 arkadaş daha sonra serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra 3 genç, suda batmaya başladı. Gençlerin çığlık atıp yardım istemeleri üzerine kıyıya yakın olan Ramazan Eren, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Diğer 2 genç ise suya batarak gözden kayboldu.

EL ELE TUTUŞMUŞ HALDE BULUNDULAR

Bunun üzerine çevredekiler jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD'ın su altı arama ekibi tarafından yapılan aramada Atak ve Yıldırım'ın cansız bedeni el ele tutuşmuş halde bulunup, sudan çıkartıldı. 2 gencin cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Otopsi işlemleri tamamlanan İsmail Duha Atak ile Kürşat Metin Yıldırım cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası 2 gencin cansız bedeni kent mezarlığında yan yana toprağa verildi. Törene son anda kurtulan Ramazan Eren de katıldı.

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRECEKLERDİ

Geri dönüşüm fabrikasında çalışan İsmail Duha Atak'ın mesai arkadaşı Abdulzafer Tarhan, İsmail Duha ve Kürşat Metin'in bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına gireceklerini söyledi. Tarhan, ''İsmail Duha Atak'ın yakın arkadaşıyım. Geri dönüşüm fabrikasında birlikte çalışıyorduk. Çok temiz çok iyi birisiydi. Kendisini çok seviyordum. Vefat haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Üniversiteye gitmek için sınava çalışıyordu. Aynı zamanda para kazanmak için fabrikada babası Mustafa ile birlikte çalışıyordu. Babası kendisine yeni bir araba almıştı. Allah rahmet eylesin çok üzüldük. Hedefi iyi bir meslek sahibi olup ailesine destek olmaktı. Mekanı cennet olsun inşallah. Dün serinlemek için baraja girmişler. Barajın suyu insanı çektiği için boğulmuşlar ve arkadaşıyla sudan ele ele çıkarılmış. Çok kütü ve acı buru durum. Kendisi iyi bir Üniversitede okumak istiyordu. Daha sonra mesleğin eline alıp ailesine yardımcı olmak istiyordu." dedi.