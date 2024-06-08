Baraj suyu köyü ikiye böldü
Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.
Artvin'de, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın su tutma sürecinde, sulara gömüleceği için oluşturulan yeni yerleşim alanlarına taşınan 7 köyden 164 haneli Çeltikdüzü köyünde, 80'i aşkın yapı, su altında kaldı. Köyün yüksek kesiminde göl kıyısında yaşayanlar, komşularından ayrılmanın hüznünü, evlerinin ise baraj gölü manzaralı olmasının mutluğunu yaşıyor.