Banyoda tanrı misafiri

Kuluçkayı bozmak istemeyen aile bir süre banyoyu kullanmadı. Sonra kumrular onlara alıştı, şimdi hep birlikte yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyorlar.

EV ORTAMINA ALIŞTILAR

Hakkari Yüksekova'da Işık Ailesi'nin evinin banyosuna 2 hafta önce bir çift kumru yuva kurdu. Hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan aile, bu süre içinde kumruları rahatsız etmemek için çaba gösterdi. Aile, bir süre banyolarına alt kattaki kardeşinin evinde yaptı. Nevzat Işık, artık banyoyu istedikleri gibi kullanabildiklerini, ev ortamına alışan kumruların rahatsız olmadığını belirtti.

DİKKATLİ DAVRANIYORLAR

Işık, "Dişi ve erkek kumru, dönüşümlü yuvayı kullanıyorlar. Kuluçka dönemi olduğu için de dikkatli davranıyoruz. Ancak zamanla onlar bize, biz de onlara alıştık. İstediğimiz gibi lavaboda yüzümüzü yıkayıp, dişimizi fırçalayabiliyoruz. Kumrular bu durumdan rahatsız olmuyorlar. Aile olarak misafirlerimizi çok seviyoruz, gitmelerini de istemiyoruz" dedi.

Yuvada 2 yumurtanın olduğunu anlatan 10 yaşındaki Evin Işık, "Kumrularla aynı banyoyu kullandığımız için çok mutluyum. Yumurtadan çıkacak yavruları da merakla bekliyoruz. Kardeşlerimle birlikte onlara bakıp, beslemeye çalışıyoruz. Dokunduğumuzda da artık korkmuyorlar" dedi.