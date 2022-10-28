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Bankadan para dolu çuvalı çaldılar
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28 Ekim 2022 Cuma 00:54:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 00:54:00

Bankadan para dolu çuvalı çaldılar

Kaynak: AA

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İstanbul Şişli'de iki kişi bir bankadan 2,5 milyon lira değerindeki para dolu çuvalı çaldı. Yabancı uyruklu şüpheliler, Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.

Şüpheli, içinde yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak şube içerisinde kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti.

Daha sonra 2 şüpheli bankadan dışarı çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık olayı bir süre sonra bir personelin, banko arkasına geçip çuvalı bulamamasıyla fark edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldikleri otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin il dışına çıktıklarını tespit etti.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Artvin üzerinden Sarp Sınır Kapısı'nı geçerek Gürcistan'a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. ve J.A.C. burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinden 23 bin 120 euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilecek şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler : Hırsızlık İstanbul İstanbul Şişli
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