Balyoz Planı davası karar için ertelendi

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan, Emin Küçükkılıç ve avukatları hazır bulundu.

Mahkemede söz alan duruşma savcısı Alim Yaşar daha önce verilen mütalaayı tekrarladıklarını dile getirdi.

Tutuklu sanık Çetin Doğan, yerel mahkemenin 31 Mart 2015 tarihli kararında, sanıkların atılı suçları işledikleri yönünde bir sonuç ve kanaate varamadığını hatırlatarak, "Bu hükmün geçersizliğini ortaya koyan somut olgu dava konusu Yargıtay ilamında yer almamaktadır." dedi.

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Mehmet Kaya Varol, mahkemenin daha önce vermiş olduğu beraat kararında direnmesini talep etti.

Diğer tutuksuz sanık İhsan Balabanlı, yıllardır süren ıstıraplarının son ermesini ve haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık Emin Küçükkılıç, 2010 yılından beri aynı savunmaları tekrar etmekten bıktığını, bu durumun artık son bulmasını istediğini söyledi.

Ara kararını açıklayan heyet, karar için duruşmayı erteledi.

BERAAT EDEN 236 SANIKTAN 7'Sİ HAKKINDA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri" kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "Suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.